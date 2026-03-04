Trump: “Es tarde para negociar”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró ayer, martes, que Irán quiere negociar pero advirtió de que, con sus capacidades militares destruidas, a Teherán se le ha hecho muy tarde para dialogar.

“Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo ya no existen. Quieren hablar. Yo dije- '¡Demasiado tarde!'”, escribió Trump en su red Truth Social junto a un artículo de opinión favorable a los ataques, publicado en The Washington Post.

Trump ya había dicho en una entrevista con The Atlantic que los iraníes querían hablar con él para detener la guerra.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, reiteró que no tienen intenciones de negociar y negó que su país fuera a atacar a EE.UU., después de que Trump y su Administración justificaran la operación contra objetivos iraníes como un movimiento “preventivo". Al menos seis militares de EEUU han fallecido desde que se lanzó la operación contra Irán.

Trump ha prometido que la ofensiva contra Irán continuará hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares y ha advertido de que aún no han lanzado la “gran oleada" de ataques, que podría llegar “muy pronto".