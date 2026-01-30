UBA inicia en Nueva York ciclo de encuentros para enfrentar desafíos del sector

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La Asociación de Bodegueros Unidos de las Américas (UBA) en esta ciudad, presidida por Radhamés Rodríguez, inició mesas de trabajo para analizar las principales preocupaciones que afectan al sector y trazar una agenda de soluciones conjuntas ante las autoridades municipales y estatales.

Los directivos expusieron que el sector agrupa a más de 14 mil bodegas, las cuales continúan enfrentando retos vinculados a la seguridad, el acceso al crédito, la relación con suplidores mayoristas y la necesidad urgente de implementar herramientas tecnológicas que permitan una respuesta rápida ante una emergencia.

Rodríguez enfatizó que una de las demandas prioritarias sigue siendo la instalación del botón de pánico en los establecimientos comerciales. “Este mecanismo es vital para proteger la vida de nuestros comerciantes y empleados”, precisó.

“No puede seguir siendo un tema de discusión indefinida cuando los niveles de riesgo son reales y constantes”, expresó. Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la seguridad en las comunidades donde operan las bodegas, que no son solo negocios, son centros de servicios”.

“Cada acto de vandalismo afecta directamente a familias trabajadoras que sostienen la economía local”, al tiempo que llamó a una mayor coordinación con la policía y las agencias de seguridad de NYC.

Rodríguez agregó que el 2026 representa una oportunidad para consolidar avances significativos.

“Creemos firmemente que será un año de prosperidad si logramos que las políticas públicas respondan a las verdaderas necesidades del pequeño comerciante”, manifestó.

Por su parte, José Peña vicepresidente de la organización subrayó la necesidad de mejorar la relación con las tiendas mayoristas y las instituciones financieras para facilitar líneas de crédito accesibles, porque muchos operan con márgenes muy limitados.

“Contar con financiamiento justo les permitiría modernizar sus negocios, mejorar inventarios y competir en igualdad de condiciones”.

En tanto, María López, directora de relaciones comunitarias, señaló los trabajos permitirán que las diferentes agencias municipales conozcan de primera mano la realidad del sector.

“Queremos que las autoridades escuchen directamente a los bodegueros, comprendan sus desafíos diarios y trabajemos juntos en soluciones sostenibles”, puntualizó.

Los directivos coincidieron en que, pese a que varios establecimientos han sido víctimas de vandalismo en el último año, pero el gremio mantiene una actitud de esperanza y resiliencia.

“Nuestros miembros no se rinden”. “Seguimos apostando al crecimiento, al empleo y al desarrollo de nuestras comunidades”, indicó Peña.

Un elemento destacado durante el encuentro fue el reconocimiento institucional otorgado por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, al designar a Rodríguez como asesor de pequeños negocios en NYC.

Este nombramiento fue valorado como un paso importante para fortalecer la representación del sector en los espacios de toma de decisiones.

La organización reiteró su compromiso de continuar realizando encuentros periódicos, promoviendo el diálogo con las autoridades y defendiendo los intereses de miles de bodegueros que diariamente contribuyen al dinamismo económico y social en la Gran Manzana.