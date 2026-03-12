Factores de riesgo que aceleran la Enfermedad Renal Crónica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Al conmemorarse este 12 de marzo el Día Mundial del Riñón, el Ministerio de Salud exhortó a la población a cuidar la salud renal, con el objetivo de prevenir la Enfermedad Renal Crónica (ERC), un padecimiento que muchas veces es silencioso y que, al momento de ser detectado, suele encontrarse en etapas avanzadas.

Se indicó que la ERC es una enfermedad progresiva que afecta a millones de personas en el mundo, caracterizada por la pérdida gradual de la función renal y que, debido a la aparición tardía e inespecífica de sus síntomas, dificulta una detección oportuna.

Asimismo, el Ministerio destacó que enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, afecciones cardiovasculares, tabaquismo y obesidad influyen de manera significativa en el avance de la ERC, incrementando la carga de enfermedad y la mortalidad asociada.

Recordó que en República Dominicana esta enfermedad se mantiene bajo vigilancia epidemiológica, registrando episodios de insuficiencia renal aguda (IRA) y la notificación individual de casos de insuficiencia renal crónica (IRC) en estadio V.

El pasado año 2025, en el país se registró una importante reducción del 51.19 % de enfermedades renales en estado V, en comparación con el año 2024, destacando que la mayor incidencia de episodios reportados corresponde a Santiago con un 40 % (1,163) de los casos, seguido de Santo Domingo con un 15 % (434) y el Distrito Nacional con un 14 % (409).

No obstante esta reducción, se indica que el número de casos sigue siendo considerable, por lo que se hace un llamado a prevenir estos padecimientos y su avance silente mediante el seguimiento médico rutinario, a través del cual se pueden detectar enfermedades de base que pueden derivar en ERC y, por ende, en complicaciones mayores.

Entre las recomendaciones se precisan mantener una dieta saludable, reducir el consumo de sal y alimentos procesados, tomar agua suficiente, habituarse a la actividad física, controlar la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre, limitar el consumo de alcohol y tabaco, y tener precaución si existen antecedentes familiares de la enfermedad. Además, se aconseja evitar el estrés y usar medicamentos únicamente bajo prescripción médica.

Boletín Epidemiológico SE-08

La Dirección de Epidemiología reporta esta semana tres casos de dengue, con un total acumulado de 43 casos registrados este año. La incidencia actual es de 2.53, lo que representa una reducción del 35 % en comparación con el año pasado.

En cuanto a malaria, se notificaron seis casos, acumulando 30 en lo que va del año, con una tasa de incidencia de 1.77 casos por cada 100,000 habitantes, lo que refleja una disminución del 85 %.

La notificación de cólera se mantiene en cero este año. De leptospirosis se reporta un caso; el total acumulado es de 30 casos a la fecha, con una incidencia de 1.77.

Durante las primeras siete semanas epidemiológicas de 2026 se mantiene la transmisión de virus respiratorios con actividad moderada, evidenciándose mayor presencia de influenza, particularmente Influenza A(H3N2) y A(H1N1)pdm09, además de detecciones de SARS-CoV-2, adenovirus y metapneumovirus. El Virus Sincitial Respiratorio presenta una disminución.

Muertes maternas e infantiles

En la SE-08 no se notificaron muertes maternas esta semana. El acumulado de este indicador es de 11 fallecimientos, mientras que el año pasado a la misma fecha se reportaron 32 defunciones.

En cuanto a muertes infantiles, se notificaron 18 decesos. El acumulado a la fecha es de 249, en comparación con 303 reportadas en el 2024, reflejando una disminución en estos indicadores.