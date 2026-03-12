FashionLab presenta “La Serie” en Indó Mita

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

FashionLab anuncia “La Serie”, una programación de experiencias de moda que tendrá lugar durante 2026 en Indó Mita.

La iniciativa propone una serie de cinco trunk shows que reunirán diseñadores latinoamericanos con talento local en un formato de activaciones cápsula orientadas a la venta directa y al encuentro cercano entre marcas y público.

Concebida desde un ejercicio de curaduría, la serie busca presentar propuestas de indumentaria y diseño de autor que dialoguen con el perfil estético y cultural de Indó Mita, así como con el interés creciente del público por marcas con identidad clara, procesos conscientes y producción independiente.

Ariadna Sánchez, Mariel Pou y Jackie Camargo fundadoras de FashionLabadolfo sesto

Cada edición de “La Serie” contará con un diseñador latinoamericano invitado acompañado por uno o dos diseñadores dominicanos, generando una plataforma de intercambio creativo que conecta distintas miradas del diseño de la región con la escena local.

El formato de trunk show permite que las marcas presenten sus colecciones directamente al público, ofreciendo una experiencia más cercana y personal entre diseñadores y clientes.

Los diseñadores invitados provendrán de distintas partes de Latinoamérica, mientras que los diseñadores dominicanos serán seleccionados por su coherencia estética, calidad de producto y afinidad conceptual con la propuesta curatorial.

“Con ‘La Serie’ buscamos propiciar un encuentro entre diseñadores latinoamericanos y el talento local, a través de una curaduría que privilegia la identidad, la calidad del producto y la experiencia directa con el público.

La programación abre un espacio para visibilizar el diseño contemporáneo y generar nuevas conversaciones en torno a él.”— Equipo FashionLab.

Con un ADN centrado en la moda, Indó Mita integra el arte como motor de inspiración para expandir la creatividad de los diseñadores y fomentar el diálogo entre arte y diseño.

En sus espacios se presentan piezas de colecciones limitadas y exclusivas inspiradas en temas vinculados a la República Dominicana.

Como fundación, destina el 100 % de sus beneficios a un fondo de apoyo para diseñadores emergentes y al desarrollo de iniciativas alineadas con su misión.

Las activaciones se celebrarán a lo largo de 2026 durante los meses de abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre, y los días específicos de cada trunk show serán anunciados próximamente.

Sobre FashionLab

FashionLab es una plataforma creativa dedicada a impulsar y posicionar el diseño dominicano a través de proyectos de curaduría, activaciones culturales, pop-ups y colaboraciones estratégicas.

Su trabajo se enfoca en generar espacios de visibilidad y conexión entre diseñadores, público y mercado, promoviendo el diálogo entre la escena local y el diseño latinoamericano contemporáneo.