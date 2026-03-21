En océano Pacífico
EU mata 2 al atacar lancha
WASHINGTON. AP.
Fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación presuntamente dedicada al contrabando de drogas en el océano Pacífico oriental, dejando 3 sobrevivientes, informó ayer el ejército norteamericano. Pero varias horas después, el Servicio de Guardacostas y el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica informaron que el ataque causó al menos dos muertos y un herido de gravedad que fueron entregados por una fragata estadounidense mar adentro.