Irán-Guerra
Londres confirma que EE.UU. usa bases británicas para "neutralizar" ataques iraníes en Ormuz
El acuerdo "incluye operaciones defensivas estadounidenses para degradar los emplazamientos"
El Gobierno británico confirmó este viernes que los Estados Unidos están utilizando bases británicas para llevar a cabo "operaciones defensivas" destinadas a "neutralizar" los ataques contra buques perpetrados por Irán en el estrecho de Ormuz.
En un breve comunicado, un portavoz de Downing Street (residencia oficial y oficina del primer ministro británico, Keir Starmer) confirmó que el acuerdo suscrito entre el Reino Unido y los Estados Unidos en el marco del conflicto en Oriente Medio "incluye operaciones defensivas estadounidenses para degradar los emplazamientos y las capacidades de misiles que se utilizan para atacar buques en el estrecho de Ormuz".
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