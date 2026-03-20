Londres confirma que EE.UU. usa bases británicas para "neutralizar" ataques iraníes en Ormuz

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El Gobierno británico confirmó este viernes que los Estados Unidos están utilizando bases británicas para llevar a cabo "operaciones defensivas" destinadas a "neutralizar" los ataques contra buques perpetrados por Irán en el estrecho de Ormuz.

En un breve comunicado, un portavoz de Downing Street (residencia oficial y oficina del primer ministro británico, Keir Starmer) confirmó que el acuerdo suscrito entre el Reino Unido y los Estados Unidos en el marco del conflicto en Oriente Medio "incluye operaciones defensivas estadounidenses para degradar los emplazamientos y las capacidades de misiles que se utilizan para atacar buques en el estrecho de Ormuz".