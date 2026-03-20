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Irán-Guerra

Londres confirma que EE.UU. usa bases británicas para "neutralizar" ataques iraníes en Ormuz

El acuerdo "incluye operaciones defensivas estadounidenses para degradar los emplazamientos"

Fotografía de archivo de buques petroleros cruzando el Estrecho de Ormuz

Fotografía de archivo de buques petroleros cruzando el Estrecho de OrmuzEFE

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El Gobierno británico confirmó este viernes que los Estados Unidos están utilizando bases británicas para llevar a cabo "operaciones defensivas" destinadas a "neutralizar" los ataques contra buques perpetrados por Irán en el estrecho de Ormuz.

En un breve comunicado, un portavoz de Downing Street (residencia oficial y oficina del primer ministro británico, Keir Starmer) confirmó que el acuerdo suscrito entre el Reino Unido y los Estados Unidos en el marco del conflicto en Oriente Medio "incluye operaciones defensivas estadounidenses para degradar los emplazamientos y las capacidades de misiles que se utilizan para atacar buques en el estrecho de Ormuz".

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