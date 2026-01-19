Gobierno dominicano se solidariza con víctimas del accidente en Adamuz, Córdoba

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (MIREX) manifestó este lunes sus más sentidas condolencias al Reino de España, tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en el municipio de Adamuz, provincia de Córdoba.

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de X , la Cancillería dominicana expresó su solidaridad con el pueblo español y con los familiares de las víctimas del siniestro.

El Gobierno dominicano reiteró su acompañamiento en este momento de dolor y lamentó profundamente la pérdida de vidas humanas, al tiempo que extendió un mensaje de apoyo a las autoridades españolas que encabezan las labores de asistencia y respuesta ante la emergencia.