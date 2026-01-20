Qué es la “bazuca comercial” y qué otras medidas baraja la UE ante las amenazas de Trump

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente francés, Emmanuel Macron, volvió a reclamar este martes que la UE recurra al instrumento anticoerción del bloque comunitario, también conocido como la “bazuca” comercial, una de las medidas que barajan los Veintisiete en caso de que el presidente Donald Trump imponga aranceles contra ocho países europeos en su intento por adquirir Groenlandia.

Macron instó a usar este instrumento cuando “no somos respetados y no se respetan las reglas del juego”, durante una intervención en el Foro de Davos, en el que también participaron otros líderes europeos y se pronunciaron sobre la escalada de tensiones con Trump en torno a la isla del Ártico perteneciente a Dinamarca.

Junto a la “bazuca comercial”, la UE estudia otras posibles represalias económicas por valor de unos 93.000 millones de euros, medidas que serán discutidas el jueves en una cumbre extraordinaria de líderes europeos convocada en Bruselas. Aunque la mayoría de capitales europeas apuesta por el momento por dialogar con Washington para tratar de rebajar la tensión y entender qué hay de cierto en la advertencia de Trump, los líderes presentes en Davos aprovecharon la ocasión para tratar de enviar un mensaje de firmeza ante el mandatario republicano.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró durante su intervención que la respuesta de la UE ante las presiones anexionistas sobre Groenlandia será “firme, unida y proporcional”, y afirmó que “la soberanía y la integridad de su territorio no son negociables".

El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, aseguró por su parte que aunque la UE no desea una guerra comercial con Estados Unidos, no se dejará “intimidar” por las amenazas de Trump y afrontará un conflicto económico con Washington si no hay alternativa, según dijo en declaraciones a la cadena belga VTM Nieuws. 93.000 millones de euros en aranceles

Ante la eventual imposición de aranceles de Estados Unidos, Bruselas reaccionaría con sus propios gravámenes a la importación de productos estadounidenses, por un valor de unos 93.000 millones de euros anuales.

Los principales productos afectados por este paquete arancelario serían la aviación y la maquinaria, los coches y los productos agroalimentarios como el whisky bourbon, así como la mantequilla de cacahuete, los arándanos o el zumo de naranja. ¿Cuándo entrarían en vigor?