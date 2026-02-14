Líderes dicen Europa debe hacer más en defensa y la seguridad

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Múnich (Alemania).- EFE

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, dijeron ayer, viernes, durante un encuentro trilateral en Múnich que Europa debe “hacer más” para mejorar su defensa y seguridad colectivas, según informó Downing Street.

En los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, los mandatarios de las tres potencias abordaron la actual situación geopolítica en el continente, con especial atención a la guerra en Ucrania.

Un portavoz de Downing Street (residencia oficial de Starmer) declaró que, al abordar la escala del reto al que Europa se enfrenta, los líderes de Alemania, Francia y el Reino Unido reafirmaron su compromiso a seguir trabajando unidos, junto a otros socios, para reforzar su defensa y seguridad colectivas. Los líderes coincidieron en que Europa “debe dar un paso adelante y hacer más para compartir esa carga”. Y Macron aseguró que “la UE no es una construcción pasada de moda”.