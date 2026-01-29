Unión Europea sanciona a 15 funcionarios y 6 organizaciones en Irán

Publicado por AP Creado: Actualizado:

La Unión Europea anunció sanciones contra 15 funcionarios iraníes, entre los que se encuentran altos comandantes y funcionarios del grupo paramilitar Guardia Revolucionaria, por la letal represión de Teherán a las protestas antigubernamentales efectuadas a nivel nacional.

Las sanciones anunciadas el jueves también incluyen medidas contra seis organizaciones iraníes.

La decisión del bloque de 27 naciones es la más reciente respuesta occidental ante la violencia que, según activistas, ha provocado la muerte de más de 6.300 personas.

Las medidas aumentan la presión sobre la República Islámica, preocupada por la amenaza de un posible ataque militar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Washington ordenó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y de varios destructores con misiles guiados a Oriente Medio, que pueden ser utilizados para lanzar ataques desde el mar. No se sabe si Trump usará la fuerza contra Irán tras amenazar con emprender acciones militares en respuesta a la muerte de manifestantes pacíficos y posibles ejecuciones sumarias. Al menos 6.373 personas han sido asesinadas en las protestas, según activistas.

Por su parte, Teherán ha mantenido sus propias amenazas afirmando que podría realizar un ataque preventivo o lanzar ataques en la región, incluso contra las bases militares estadounidenses e Israel. La República Islámica advirtió el jueves a los barcos en el mar que planeaba realizar un ejercicio la próxima semana que incluiría fuego real en el Estrecho de Ormuz, lo que podría interrumpir el tráfico a través de una vía por la que pasa el 20% de todo el petróleo del mundo.

La principal diplomática de la UE, Kaja Kallas, dijo el jueves a reporteros que era “probable” que se acordaran nuevas sanciones contra la Guardia Revolucionaria, que ha desempeñado una función clave en la represión de las manifestaciones.

“Esto los pondrá al mismo nivel que Al Qaeda, Hamás, Daesh”, indicó, utilizando un acrónimo en árabe para el grupo extremista Estado Islámico. “Si actúas como un terrorista, también deberías ser tratado como un terrorista”.

Hasta el momento, Irán no comentado sobre la decisión, pero, en los últimos días, ha criticado a Europa mientras consideraba la medida, que se produce después de las sanciones estadounidenses contra la Guardia, impuestas en 2019.

Catalogación como grupo terrorista es un “acto simbólico”

En el caso de Irán, Francia se había opuesto a calificar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por temor a poner en peligro a los ciudadanos franceses detenidos en Irán, así como a las misiones diplomáticas, que proporcionan algunos de los pocos canales de comunicación entre la República Islámica y Europa y sus aliados. Sin embargo, la oficina del presidente galo, Emmanuel Macron, señaló el miércoles que París apoyaba la decisión.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, declaró el jueves antes de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas que Francia apoya más sanciones en Irán y la inclusión “porque no puede haber impunidad por los crímenes cometidos”.

“En Irán, la insoportable represión que ha envuelto la revuelta pacífica del pueblo iraní no puede quedar sin respuesta”, agregó.

Kristina Kausch, subdirectora del German Marshall Fund, dijo que la inclusión sería “un acto simbólico” que muestra que, para la UE, “el camino del diálogo no ha llevado a ninguna parte y ahora se trata de aislamiento y contención como prioridad”.

” La designación de un brazo militar estatal, de un pilar oficial del estado iraní como organización terrorista, es un paso antes de cortar los lazos diplomáticos”, dijo. “Pero no han reducido los tiempos diplomáticos y no lo harán”.

La Guardia, clave en la represión

La Guardia nació de la Revolución Islámica de 1979 como una fuerza destinada a proteger al gobierno, supervisado por clérigos chiíes, y luego fue consagrada en la Constitución. Operaba en paralelo a las fuerzas armadas regulares y ganó importancia y poder durante una larga y ruinosa guerra con Irak en la década de 1980. Aunque enfrentó una posible disolución después de ese conflicto, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, le dio poder para convertirse en una empresa privada, lo que le permitió prosperar.

La fuerza Basij, formada por voluntarios de la Guardia, podría haber sido clave para sofocar las manifestaciones, que ganaron seriedad a partir del 8 de enero, cuando las autoridades cortaron el acceso a internet en toda la nación de 85 millones de habitantes. Los videos que han salido de Irán a través de las antenas de Starlink y otros medios muestran a hombres que probablemente pertenezcan a sus filas disparando y golpeando a manifestantes.

Pero sancionar a la Guardia sería complicado. Al cumplir los 18 años, los hombres iraníes están obligados a realizar hasta dos años de servicio militar y muchos se ven reclutados por la Guardia a pesar de sus propias ideas políticas.

Planean ejercicio militar en el estrecho de Ormuz

En un aviso a los marineros enviado el jueves desde Irán por radio VHF se advirtió que la República Islámica planeaba realizar “disparos navales” en el estrecho de Ormuz el domingo y el lunes. The Associated Press vio una copia del mensaje, que fue reportado inicialmente por la firma EOS Risk Group. Dos funcionarios de seguridad paquistaníes, que hablaron bajo condición de anonimato ya que no estaban autorizados a declarar a periodistas, también confirmaron que se había enviado la advertencia.

Hasta el momento, Irán no ha reconocido el ejercicio. El periódico Keyhan, de línea dura, planteó el jueves la posibilidad de que Teherán intentara cerrar militarmente el estrecho.

“Hoy, Irán y sus aliados tienen el dedo en el gatillo que, al primer error del enemigo, cortará la arteria energética del mundo en el Estrecho de Ormuz y hundirá el prestigio hueco de los buques de guerra yanquis de miles de millones de dólares en las profundidades del golfo Pérsico”, se lee en el periódico.

Tal medida probablemente provocaría una intervención militar por parte de Estados Unidos. Hasta el momento, los funcionarios militares estadounidenses no han respondido a una solicitud de comentarios sobre la advertencia.

Cifra de fallecidos sube lentamente

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos y que ha ofrecido información precisa en múltiples disturbios previos en Irán, dijo el miércoles que la violencia mató al menos a 6.373 personas, aunque se cree que muchas más hayan corrido la misma suerte. Su conteo incluye al menos 5.993 manifestantes, 214 fuerzas afiliadas al gobierno, 113 niños y 53 civiles que no participaban en las movilizaciones. Más de 42.450 personas han sido arrestadas, agregó.

El grupo verifica cada muerte y arresto con una red de activistas en suelo iraní. The Associated Press no ha podido evaluar de forma independiente la cifra de decesos debido a que las autoridades cortaron internet y alteraron las llamadas a República Islámica. La paralización de las comunicaciones también ha ralentizado la revelación de la magnitud total de la represión.

Teherán indicó el 21 de enero que había 3.117 muertos, de los cuales 2.427 eran civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad, y calificó al resto de “terroristas”. En el pasado, la teocracia ha subestimado o no ha reportado las muertes por disturbios.

La cifra de muertos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas, y recuerda el caos que rodeó la Revolución Islámica de 1979.