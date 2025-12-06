Mercado dominico-haitiano vive días de mayor actividad pese a crisis

Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

PEDERNALES.– Pese a los "altos" precios de los artículos comestibles, agrícolas, manufacturados y otros productos en el mercado dominico-haitiano, miles de comerciantes haitianos abarrotaron las instalaciones y los alrededores de la estructura del viejo mercado, en una competencia de compras que mueve cientos de millones de pesos.

Los negocios, según se observa, resultan muy pequeños frente al flujo de comerciantes haitianos, que cada día incrementan el intercambio comercial por este punto fronterizo.

De acuerdo con comerciantes dominicanos y haitianos, este crecimiento se debe al ambiente de facilidades que ofrece el desplazamiento marítimo y vial al interior de Haití.

Los comerciantes dominicanos, por su parte, ofrecen mayor garantía a los compradores haitianos, quienes los días de mercado —y también entre semana— acuden en motocicletas de dos y tres ruedas, así como en vehículos de cuatro ruedas, que circulan dentro del establecimiento para trasladarse hacia Haití y hacia poblados del lado dominicano.

Sin embargo, frente al auge del crecimiento comercial, el antiguo mercado resulta inadecuado y pone en riesgo la seguridad, debido a que todos los cubículos y áreas de comercio quedaron detrás del muro fronterizo.

Este viernes, cientos de personas de ambos lados acudieron masivamente al mercado en la vieja estructura, que podría ser demolida cuando la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF) agilice y concluya una nueva edificación para albergar a los comerciantes dominicanos y haitianos.

Visita

El pasado miércoles, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, director de Desarrollo Fronterizo, realizó un recorrido de supervisión por la estructura en construcción, donde dio a conocer que será entregada a mediados del año 2026.

Mercado dominico-haitiano

En el mercado dominico-haitiano, uno de los principales inconvenientes es el control de fiscalización por el cobro de impuestos aduanales y la vigilancia militar para impedir el paso de haitianos indocumentados por la puerta de acceso en la verja perimetral del lado dominicano.

El despliegue de soldados, sobre todo del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), provoca en ocasiones un taponamiento en la salida de motocicletas de tres ruedas y vehículos que se dirigen hacia territorio dominicano y también hacia Haití.

A pesar de los altos precios de los artículos, para comerciantes y compradores, el mercado fronterizo de los lunes y viernes se queda muy estrecho para la circulación de las miles de personas que acuden cada semana.