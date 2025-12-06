Programa Migrantes destaca el legado libanés, sirio y palestino en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El programa Migrantes, conducido por la periodista Millizen Uribe y producido por Gelen Gil, dedicó su más reciente episodio al legado sirio, libanés y palestino en la República Dominicana, llevando a la audiencia por un recorrido generacional sobre estas familias y su incidencia en la historia, la economía y la cultura nacional.

Una comunidad marcada por trabajo, resiliencia y espíritu emprendedor

En esta entrega sobre la migración sirio-palestina-libanesa al país se abordan la cultura, la historia y los aportes de esta comunidad, donde sobresalen el trabajo, la honestidad y el empuje emprendedor.

Andy Dahuajre

A través de documentos históricos, testimonios y relatos familiares que se convierten en memoria viva, Migrantes muestra cómo estas personas se integraron a un pueblo que les acogió, preservando su identidad mientras contribuían al desarrollo local.

Por qué migraron: precariedad, persecución y búsqueda de un mejor destino

Huían de la precariedad económica, de la persecución política del Imperio otomano y de la represión religiosa.

“La migración fue provocada porque las familias no querían enviar a sus hijos a pelear por una causa que desconocían, por lo cual decidieron mandarlos a América”, explicó el comunicador y médico dominicano de raíces libanesas, Julio Hazim.

Julio Hazim entrevistado en programa Migrantes

Aportes determinantes al desarrollo económico, social y cultural

Desde su llegada a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, los también llamados “árabes” tuvieron notable incidencia en sectores como el comercio, el emprendimiento, la vida social, la medicina y la filantropía.

El presidente del Club Libanés Sirio y Palestino, José Yamil Attias, afirmó que este desplazamiento “trajo a República Dominicana una migración positiva”, recordando que las principales industrias del país, así como figuras políticas y empresariales, descienden de sirios, libaneses o palestinos.

⸻

Una narrativa respetuosa sobre identidad, integración y diversidad

Con un enfoque periodístico y una narrativa respetuosa, Millizen Uribe, conductora del programa, traslada a la audiencia a través de historias que muestran la riqueza que aporta la diversidad y la singularidad de cada cultura.

“De manera particular, este episodio rescata las vivencias de descendientes árabes, poniendo en valor sus tradiciones y su esfuerzo de integración”, señaló Uribe, también coproductora del espacio.

⸻

Memorias familiares que conectan orígenes, identidad y país

La serie documental recoge historias profundamente humanas, cargadas de recuerdos, reencuentros y esperanza. Entre ellas, la del embajador dominicano en Turquía, Elviz Alam, quien relató cómo la inquietud por conocer sus raíces lo llevó, en 1997, a viajar al Líbano para reencontrarse con su identidad familiar y ponerle rostro e historia a relatos que hasta entonces vivían solo en su memoria.

⸻

Herencia cultural y gastronómica que perdura

En el plano cultural, estos migrantes han conservado sus tradiciones, celebraciones y valores, mientras construyen nuevas identidades.

Su riqueza gastronómica sigue viva, convirtiendo cada comida en un encuentro donde sabores, memoria y familia se entrelazan.

⸻

Raíces árabes que se integran a la identidad dominicana

Andy Dahuajre, Dilcia Lama, Arturo Arbaje, Awa Darwiche, Abraham Arbaje Sido, Mustafá Kazzas, Oneida Fadul de Lora y César Lora compartieron relatos que conectan sus raíces familiares con la identidad dominicana, evidenciando cómo el espíritu emprendedor de estas familias, junto con la solidaridad del pueblo dominicano, ha contribuido a una nación abierta, diversa y enriquecida por el intercambio cultural.

⸻

Un compromiso por narrar historias que fortalecen la memoria nacional

En cada entrega, el programa promueve de manera respetuosa la historia y la diversidad de las culturas que enriquecen y fortalecen la identidad dominicana.

“Buscamos resaltar la solidaridad del pueblo dominicano, pero también la resiliencia, la integración y el enriquecimiento multicultural que cada población ha legado en República Dominicana, destacando la diversidad como un pilar nacional”, expresó Gelen Gil, productora general de Migrantes.

⸻

Sobre la serie

Migrantes documenta la migración de doce países hacia la República Dominicana, entre ellos España, Italia, China, Francia, Japón, Colombia, Cuba, Venezuela, Haití, la comunidad judía y la sirio-libanés-palestina.

El programa se transmite cada sábado, a las 9:00 p.m., por Telesistema, Canal 11, y está disponible en su canal de YouTube @MigrantesRD.