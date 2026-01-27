¿Qué requisitos deben cumplir los dominicanos para acceder a la regularización en España?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Gobierno español aprobó una regularización extraordinaria que permitirá a más de 500,000 inmigrantes en situación irregular acceder a permisos de residencia y trabajo, en lo que constituye una de las medidas más ambiciosas de inclusión social en Europa. Entre los principales beneficiados se encuentran miles de dominicanos, quienes podrán obtener estabilidad legal y mejores oportunidades de integración.

La medida, oficializada mediante Real Decreto, abre un proceso de solicitudes entre abril y junio de 2026. Los requisitos incluyen haber residido en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y presentar documentación que pruebe la permanencia en el país, como contratos de alquiler, facturas o certificados escolares.

El permiso inicial será de un año con autorización de trabajo, con posibilidad de convertirse en residencia definitiva tras cumplir condiciones de integración. Además, suspende órdenes de expulsión vigentes y abre la puerta a la reagrupación familiar, un aspecto clave para comunidades como la dominicana.

Según datos oficiales, más de 201,000 dominicanos residen en España, lo que representa el 2% de la población extranjera, de estos 68,152 en condición irregular. Para ellos, la regularización significa acceso pleno a empleo formal, atención sanitaria universal, educación y programas sociales, además de la posibilidad de abrir cuentas bancarias y acceder a vivienda en condiciones más seguras.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destacó que la medida busca “cerrar brechas de desigualdad y garantizar derechos básicos a quienes ya forman parte de la vida cotidiana en España”. Organizaciones sociales celebraron la decisión, al considerarla un paso histórico hacia la integración y la cohesión comunitaria.

La regularización también tiene un impacto político: mientras otros países europeos endurecen sus políticas migratorias, España apuesta por la inclusión como estrategia de desarrollo. Para la comunidad dominicana, representa una oportunidad de mejorar su calidad de vida, fortalecer vínculos con España y contribuir al dinamismo económico y cultural del país.