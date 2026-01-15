Fallece Reymond Durán, reconocido vocalista de Sin Fronteras

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Falleció la tarde del miércoles el cantante Reymond Durán, integrante del grupo Sin Fronteras, tras presentar complicaciones de salud.

La información fue confirmada por la propia agrupación musical a través de una publicación en su cuenta de la red social Instagram, en la que expresan su profundo dolor por la partida del artista y el vacío que deja entre sus familiares, amigos y compañeros de escenario.

“Su partida deja un vacío inmenso no solo en nuestra agrupación, sino también en el corazón de todos los que le conocieron, lo admiraron y compartieron con él su talento, alegría y amor por la música”, se lee en el escrito.

Asimismo, la “Familia Sin Fronteras” describió a Reymond Durán como un artista entregado, un compañero invaluable y, sobre todo, un ser humano excepcional.

“Hoy despedimos a una voz que marcó nuestra historia, pero cuyo legado vivirá por siempre en cada canción y en cada recuerdo”, manifestó.

Además, expresó su agradecimiento a las personas que les han mostrado cariño, respeto y solidaridad en este momento tan difícil.

“Más adelante estaremos informando sobre los actos y detalles correspondientes”, garantizó.