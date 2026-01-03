Fiscal general de EE.UU. revela cargos contra Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó a través de su cuenta oficial en la red social X que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York.

De acuerdo con la declaración, Nicolás Maduro enfrenta acusaciones por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Bondi aseguró que ambos “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”. En su mensaje, la fiscal general agradeció al presidente Donald Trump por lo que calificó como su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense.

Asimismo, expresó un reconocimiento a las fuerzas armadas de Estados Unidos, a las que atribuyó la ejecución de una misión que describió como “increíble y exitosa”, mediante la cual fueron capturados los dos presuntos narcotraficantes internacionales.