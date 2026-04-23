¿Por qué Greenpeace denuncia a los combustibles fósiles en Madrid?

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Activistas de Greenpeace han desplegado este jueves en Madrid (España) una pancarta en la que aparece el rostro del presidente de EEUU, Donald Trump, vomitando petróleo, en una acción con la que la organización ecologista pide el abandono de los combustibles fósiles y acelerar la transición hacia las renovables.

La protesta coincide con la antesala de la primera Conferencia Internacional sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles, que se celebrará desde mañana y hasta el 29 de abril en Santa Marta (Colombia) con la participación de más de 50 gobiernos, entre ellos el de España.

En un comunicado, la organización ecologista ha explicado que la pancarta pretende denunciar que los combustibles fósiles están vinculados a "guerra, contaminación y cambio climático", al tiempo que han reclamado al Ejecutivo español que asuma un papel de liderazgo en la construcción de una hoja de ruta energética libre de petróleo, gas y carbón.

"Desde Greenpeace exigimos a nuestros dirigentes que lideren la transición energética hacia un sistema suficiente, eficiente y 100% renovable en España y Portugal para ser soberanos de nuestra propia energía y abandonar definitivamente la dependencia de los combustibles fósiles", ha señalado la organización.

La entidad ha subrayado que estas fuentes energéticas -gas, carbón y petróleo- generan contaminación atmosférica en ciudades de todo el mundo y constituyen "la principal causa del cambio climático", al que atribuye fenómenos extremos cada vez más destructivos como danas, incendios, olas de calor y sequías.

La organización ecologista ha enmarcado la protesta en un momento que considera clave para impulsar compromisos internacionales concretos hacia una economía descarbonizada.

A su juicio, la conferencia de Santa Marta puede convertirse en un punto de inflexión para avanzar en el abandono definitivo de los combustibles fósiles y reducir la dependencia energética de actores externos.