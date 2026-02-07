¿Por qué Estados Unidos emitió una alerta de seguridad en Haití en un día clave?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La Embajada de Estados Unidos en Haití emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos debido a que este sábado 7 de febrero se concluye el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), tras 22 meses al frente del país sin un presidente electo.

La misión diplomática advirtió que la alerta responde a la posibilidad de “disturbios fuera de lo normal”, debido a la relevancia política de la fecha.

“La Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe advierte a los ciudadanos estadounidenses que estén atentos a la posibilidad de disturbios fuera de lo normal debido a la importancia del 7 de febrero.”, indicó la entidad.

Ante este escenario, recomendó a sus ciudadanos evitar las multitudes, monitorear los medios locales, no viajar a Haití y, en caso de hacerlo, limitar los desplazamientos al máximo.

Presencia de buques estadounidenses

Se recuerda que desde el pasado 3 de febrero hay buques de Estados Unidos en territorio haitiano, como parte de la Operación Southern Spear, en medio de la crisis política y la violencia de pandillas que sacude al país.

Según informó la misión diplomática en X, el USS Stockdale, el USCGC Stone y el USCGC Diligence arribaron a Haití bajo la dirección del secretario de Defensa.

La Embajada explicó que la presencia de estas embarcaciones “refleja el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro más prometedor para Haití”, y reafirma la cooperación entre la Armada y la Guardia Costera estadounidenses para apoyar un país “más seguro y próspero”.

La llegada de los buques ocurre días después de que la Embajada emitiera otra alerta de seguridad, tras reportarse intensos tiroteos durante operaciones en zonas al norte, noreste y sur de su sede en Puerto Príncipe.