La OEA espera fuerza antipandillas Haití se despliegue en enero

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- EFE

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó ayer, viernes, que se espera que la nueva Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF) comience su despliegue en Haití el próximo enero.

La GSF, un operativo de 5,500 efectivos aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre, tiene como mandato combatir el crimen organizado en el país caribeño y reemplazar a la Misión Multinacional de Seguridad (MSS) desplegada en 2024. “Creo que los primeros 1,000 efectivos se desplegarán pronto, con suerte en enero, porque no podemos esperar a que estén todos allí”, explicó Ramdin a la prensa tras un encuentro en Washington con los actores involucrados en el proceso. Según el jefe de la OEA, la primera mitad del contingente llegará en abril y se espera que el despliegue completo concluya en octubre. “La idea es actuar rápido y mitigar el impacto de las pandillas. Eso significa combatirlas, capturar a sus líderes y llevarlos ante la justicia”, añadió.