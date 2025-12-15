¿Por qué la UE sancionó al expresidente haitiano Michel Martelly por abusos de derechos humanos?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron sanciones este lunes contra el expresidente de Haití Michel Martelly y otros dos políticos, así como a una banda de Puerto Príncipe debido a la "creciente violencia de pandillas" y los "abusos graves de los derechos humanos".

Las sanciones se han adoptado "a la vista de la creciente violencia de pandillas, los incesantes abusos graves de los derechos humanos cometidos por las bandas en el país y la continua impunidad para los perpetradores", indica el Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros.

Junto a Martelly ha sido sancionado Youri Latortue, su antiguo asesor político y fundador del partido 'L’Ayiti An Aksyon'.

"Ambos armaron y financiaron a varias bandas para promover su agenda política, defender sus intereses personales y económicos, y controlar el territorio", apuntó el Consejo en un comunicado.

La UE también sancionó a Rony Celestin, un exsenador de Haití "implicado en la violencia vinculada a grupos armados y contrabando", indicó el Consejo, que añadió que es responsable de orquestar el asesinato del periodista Néhémie Joseph, "quien expuso sus actividades ilegales y corrupción".

También ha sido sancionada 'Gang 5 Segond', "una poderosa banda con sede en el barrio de Village-de-Dieu en Puerto Príncipe", que "es responsable de robos, violaciones, secuestros, asesinatos, piratería, extorsión, obstrucción de la ayuda humanitaria y tráfico de armas y drogas", señaló.

Los sancionados quedan sujetos a una congelación de activos, y las personas y entidades de la UE tienen prohibido poner fondos, activos financieros o recursos económicos a su disposición, tanto directa como indirectamente. Además, los individuos tienen prohibido viajar al territorio de la UE.