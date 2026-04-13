Gloria Ceballos: "Tenemos 45 días lloviendo todos los días en algunas regiones"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, dijo este lunes que "tenemos prácticamente 45 días lloviendo todos los días en algunas regiones del territorio nacional".

“Vamos a tener una semana completa de lluvias”, subrayó la funcionaria, al tiempo que destacó que los suelos ya se encuentran saturados, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las lluvias seguirán

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, alertó que las lluvias seguirán afectando gran parte del territorio nacional durante los próximos días debido a la combinación de un sistema frontal estacionario y una vaguada profunda.

Ceballos explicó que actualmente el país se encuentra bajo la influencia de un sistema frontal ubicado al noreste, junto a una vaguada que se manifiesta en todos los niveles de la tropósfera, generando altos niveles de humedad e inestabilidad atmosférica.

“Tenemos mucha humedad, mucha inestabilidad, por lo que las lluvias van a continuar”, afirmó.

Para este lunes, las precipitaciones se prevén intensas en la región norte y noreste, afectando provincias como Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná, así como Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Duarte y La Altagracia, esta última en la región este, hacia donde se irá desplazando gradualmente el sistema.

Aunque se espera una leve disminución en la intensidad de las lluvias entre martes y miércoles,

Ceballos advirtió que las precipitaciones no cesarán. Además, informó que una nueva vaguada incidirá sobre el país a partir del jueves, provocando un aumento significativo de las lluvias hacia el fin de semana.

“Vamos a tener una semana completa de lluvias”, subrayó la meteoróloga, al tiempo que destacó que los suelos ya se encuentran saturados, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables.