¿Cuál es la importancia de Diego García, la base estratégica de EE.UU. en el Índico que Irán atacó?

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Irán ha lanzado misiles contra Diego García , una isla del Océano Índico que alberga una base militar estratégica conjunta entre el Reino Unido y Estados Unidos.

Gran Bretaña condenó los "ataques temerarios de Irán" tras el fallido intento de alcanzar la base. Se desconoce a qué distancia de la isla, situada a unos 4.000 kilómetros (2.500 millas) de Irán, se encontraban los misiles.

Esto es lo que debes saber sobre la base, remota pero estratégica.

Centro de operaciones en EE. UU.

Estados Unidos ha descrito la base de Diego García como "una plataforma prácticamente indispensable" para las operaciones de seguridad en Oriente Medio, el sur de Asia y África Oriental.

Con una plantilla de aproximadamente 2.500 personas, en su mayoría estadounidenses, ha prestado apoyo a las operaciones militares de Estados Unidos desde Vietnam hasta Irak y Afganistán. En 2008, Estados Unidos reconoció que también se había utilizado para vuelos clandestinos de extradición de sospechosos de terrorismo.

El año pasado, Estados Unidos desplegó varios bombarderos B-2 Spirit con capacidad nuclear en Diego García en medio de una intensa campaña de ataques aéreos contra los rebeldes hutíes de Yemen.

Inicialmente, Gran Bretaña se negó a permitir que la base se utilizara para ataques estadounidenses e israelíes contra Irán , pero tras las duras críticas de Irán hacia sus vecinos, el Reino Unido declaró que los bombarderos estadounidenses podrían usar Diego García y otra base británica para atacar las instalaciones de misiles iraníes. El viernes, el gobierno británico afirmó que esto incluye las instalaciones utilizadas para atacar barcos en el estrecho de Ormuz.

El Reino Unido afirma que las bases británicas solo pueden utilizarse para "operaciones defensivas específicas y limitadas".

Pero el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró en X que el primer ministro británico, Keir Starmer, "está poniendo en peligro vidas británicas al permitir que las bases del Reino Unido se utilicen para agredir a Irán".

Irán se había impuesto previamente un límite a su programa de misiles balísticos, restringiendo su alcance a 2000 kilómetros (1240 millas). Diego García se encuentra muy por encima de ese límite. Sin embargo, funcionarios estadounidenses han alegado durante mucho tiempo que el programa espacial iraní podría permitirle construir misiles balísticos intercontinentales.

Justin Bronk, investigador principal del centro de estudios sobre defensa Royal United Services Institute, afirmó que el intento de ataque contra Diego García podría haber implicado el uso improvisado del cohete espacial iraní Simorgh, "que podría ofrecer un mayor alcance como misil balístico", aunque a costa de una menor precisión.

Una cadena de islas en disputa

Diego García forma parte del archipiélago de Chagos, una cadena de más de 60 islas situadas en medio del océano Índico, frente a la costa de la India. Las islas han estado bajo control británico desde 1814, cuando fueron cedidas por Francia.

En las décadas de 1960 y 1970, Gran Bretaña desalojó a unas 2.000 personas de Diego García para que el ejército estadounidense pudiera construir allí una base militar.

En los últimos años, han aumentado las críticas sobre el control británico del archipiélago y la forma en que desplazó forzosamente a la población local. Las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia han instado al Reino Unido a poner fin a su «administración colonial» de las islas y transferir la soberanía a Mauricio .

críticas de Trump

Tras largas negociaciones, el gobierno británico llegó a un acuerdo el año pasado con Mauricio para ceder la soberanía de las islas. Posteriormente, Gran Bretaña arrendaría la base de Diego García por un período mínimo de 99 años.

El gobierno británico afirma que esto salvaguardará el futuro de la base, vulnerable a impugnaciones legales. Sin embargo, el acuerdo ha sido criticado por muchos políticos de la oposición británica, quienes sostienen que renunciar a las islas los expone al riesgo de injerencia por parte de China y Rusia.

Algunos de los habitantes desplazados de las islas Chagos y sus descendientes también han cuestionado el acuerdo, alegando que no fueron consultados y que este les deja en la incertidumbre sobre si alguna vez se les permitirá regresar a su tierra natal.

Inicialmente, la administración estadounidense acogió con satisfacción el acuerdo, pero el presidente estadounidense Donald Trump cambió de opinión en enero, calificándolo de "un acto de GRAN ESTUPIDEZ" en su plataforma de redes sociales Truth Social.

La negativa inicial de Starmer a permitir que Estados Unidos atacara a Irán desde Diego García enfureció aún más a Trump, quien dijo a principios de este mes que "el Reino Unido ha sido muy, muy poco cooperativo con esa estúpida isla que tienen".

La aprobación del acuerdo entre el Reino Unido y Mauricio en el Parlamento se ha pospuesto hasta que se recupere el apoyo de Estados Unidos.