Se produce gran incendio en almacén Tiendas Garrido

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Alrededor de 16 unidades y más de cien hombres del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional se disponían la tarde de ayer a sofocar el incendio iniciado en el almacén de la tienda por departamentos Garrido, de la avenida Duarte, en el Distrito Nacional. El siniestro, que fue reportado a las 7:24 de la mañana, aún no lograba ser sofocado para el mediodía.

De acuerdo con el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme el fuego se encontraba en el cuarto piso y parte del tercero, sin que se reportasen personas afectadas.

Entre los principales obstáculos que impidieron el sofoque inmediato del incendio, Frómeta Herasme mencionó la falta de ventilación en el espacio afectado, lo que obligó a los bomberos a crear por ellos mismos espacios de ventilación mediante la perforación de paredes.

“Estamos haciendo unas ventilaciones nosotros mismos para poder sacar el humo y que los bomberos puedan avanzar a la extinción completa. Estamos trabajando para evitar que las llamas se propaguen a otro lugar”, explicó.

Por su parte, la empresa agradeció a través de un comunicado la rápida intervención del Sistema de Emergencias 9-1 y el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, así como a los empleados del primer turno, quienes activaron de inmediato el protocolo de seguridad.