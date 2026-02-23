Incertidumbre en Irán por posibles ataques EU

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Teherán. EFE.

La sombra de un posible ataque estadounidense se cierne sobre Irán, mientras Washington desarrolla su mayor despliegue militar en Oriente Medio en más de dos décadas en medio de las negociaciones nucleares, lo que ha despertado preocupación, temor e incertidumbre entre la población.

La posibilidad de una guerra se ha convertido en el principal tema de debate entre los iraníes en los últimos días ante el despliegue militar cada vez mayor de EE.UU. en la región. “Estoy seguro de que va a haber guerra; en unos días podrían iniciar los ataques”, comenta a EFE Afshin, un vecino del norte de la capital, preocupado por lo que pueda suceder. “Es un sentimiento raro. Por una parte, quiero que ataquen porque tal vez nos ayuden a derrocar a la República Islámica, ya que en las calles parece ser imposible tras la matanza de enero. Por otra parte, me preocupa que el resultado de la guerra no sea el esperado”, expresa el joven de 34 años, dueño de una tienda de ropa deportiva.

Afshin sostiene que la probabilidad de que mueran civiles en bombardeos estadounidenses “es menor que en unas protestas callejeras contra el sistema clerical”.

Esta sensación la comparten otros ciudadanos, como la maestra de matemáticas Hale, tras la violenta represión de las protestas antigubernamentales de enero, que según el balance oficial dejó 3,117 muertos, aunque organizaciones opositoras como HRANA, con sede en EE.UU. elevan la cifra a 7,015 fallecidos, mientras verifican más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.

Hale cree que lo que se avecina será “decisivo” para el país. “No me opongo a que Estados Unidos ataque. No nos queda otra después de la tragedia de enero. Pero tengo miedo de que las cosas salgan mal y que, por la respuesta de la República Islámica, los estadounidenses comiencen a devastar instalaciones clave”, señala la mujer de 35 años. Compara la situación con una partida de póker- “O ganas o pierdes todo”, subraya.

Contingente

Mientras tanto, EE.UU. refuerza su contingente en las aguas cercanas a Irán, donde ya tiene estacionado el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate, y espera la llegada del USS Gerald Ford en los próximos días.

El despliegue coincide con nuevas negociaciones nucleares entre Teherán y Washington, que han celebrado dos rondas de conversaciones indirectas bajo mediación de Omán en Mascate y Ginebra, tras las que ambas partes hablaron de “avances”.