Irán crea agencia para controlar paso en el estrecho de Ormuz

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Irán ha creado una agencia gubernamental para examinar y gravar a los buques que buscan pasar por el crucial estrecho de Ormuz, informó el jueves una empresa de datos de transporte marítimo, al tiempo que Teherán indicó que está revisando las últimas propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra.

El esfuerzo iraní por formalizar el control sobre el canal generó nuevas preocupaciones sobre el transporte marítimo internacional, con cientos de buques comerciales atrapados en el golfo Pérsico e incapaces de llegar a mar abierto. Aun así, la esperanza de que el conflicto que dura ya dos meses pudiera terminar pronto impulsó los mercados internacionales.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, dijo que la República Islámica estaba revisando los mensajes de Pakistán, que está mediando en las negociaciones de paz, pero que Irán “aún no ha llegado a una conclusión, y no se ha dado ninguna respuesta a la parte estadounidense”, reportó la televisora estatal iraní.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló sobre los esfuerzos de paz en Oriente Medio en el Vaticano con el papa León XIV, cuya oposición a la guerra con Irán ha llevado a enfrentamientos abiertos con el presidente estadounidense Donald Trump.

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Los mensajes del gobierno de Trump sobre su estrategia para poner fin a la guerra han sido contradictorios. Un frágil alto el fuego y declaraciones previas de que las operaciones militares habían terminado han dado paso a nuevas amenazas de bombardeos si Teherán no acepta un acuerdo que permita reanudar los envíos de petróleo y de gas natural interrumpidos por el conflicto.

Trump también suspendió un intento del ejército de Estados Unidos de abrir un paso seguro para barcos comerciales a través del estrecho, argumentando que la pausa ofrecerá más tiempo para llegar a un acuerdo de paz. Un funcionario en Arabia Saudí dijo el jueves que el reino, aliado de Estados Unidos, se negó a respaldar el intento de Trump para reabrir el estrecho por la fuerza.

El frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se ha mantenido en gran medida desde el 8 de abril. Pero las negociaciones presenciales entre ambos países, organizadas por Pakistán el mes pasado, no lograron un acuerdo. La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

Pakistán espera un acuerdo pronto

El canciller de Pakistán, Ishaq Dar, habló por teléfono el jueves con su homólogo iraní Abbas Araghchi, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores paquistaní.

“Esperamos un acuerdo más pronto que tarde”, dijo el jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi. “Esperamos que las partes alcancen una solución pacífica y sostenible que contribuya no sólo a la paz en nuestra región, sino también a la paz internacional”.

Se negó a ofrecer una fecha tentativa.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo el jueves en declaraciones televisadas que Islamabad seguía en “contacto continuo con Irán y Estados Unidos día y noche, a fin de detener la guerra y extender el alto el fuego”.

En otros acontecimientos regionales, estaba previsto que las conversaciones directas entre Israel y Líbano se reanudaran la próxima semana en Washington, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir los planes de las reuniones a puerta cerrada. El funcionario añadió que las conversaciones se celebrarán el 14 y 15 de mayo.

Irán estableció una nueva agencia gubernamental para aprobar el tránsito y cobrar peajes al transporte marítimo en el estrecho, informó el jueves la firma de datos de transporte Lloyd’s List Intelligence. La medida ha suscitado preocupaciones sobre el deterioro de la libertad de navegación de la que depende el comercio global.

La agencia, llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, se está “posicionando como la única autoridad válida para conceder permiso a los barcos que transitan por el estrecho”, subrayó Lloyd’s en una sesión informativa en línea. Lloyd’s añadió que la autoridad le había enviado por correo electrónico un formulario de solicitud para los barcos que buscan pasar.

Irán ha cerrado de facto el estrecho, una vía marítima vital para el envío de suministros de petróleo, gas, fertilizantes y otros productos derivados del petróleo, al tiempo que Washington bloquea los puertos iraníes. Las interrupciones han disparado el precio del combustible y han sacudido la economía global.

La nueva agencia iraní formaliza un carril de inspección existente, aunque poco claro, que lleva a los buques por las aguas del norte del estrecho cerca de la costa iraní. Irán controla qué barcos pueden pasar y, al menos para algunos buques, impone un impuesto sobre su carga.

Expertos en derecho marítimo sostienen que las exigencias de Irán de examinar o gravar a los buques violan el derecho internacional. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar exige que los países permitan el paso pacífico por sus aguas territoriales.

Estados Unidos y sus aliados del Golfo están presionando para que el Consejo de Seguridad de la ONU respalde una resolución que condene el control asfixiante de Irán sobre el estrecho y amenace con sanciones. Una resolución previa que pedía reabrir el estrecho fue vetada por los aliados de Irán, Rusia y China.

Presidente irání sostiene larga reunión con nuevo líder supremo

Altos funcionarios iraníes han dicho que el líder supremo Moytabá Jamenei está desempeñando un papel clave en la supervisión de las negociaciones con Estados Unidos. Pero sigue oculto y no ha aparecido en público desde que resultó herido al inicio de la guerra.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian aseveró que se reunió recientemente durante más de dos horas con Jamenei. En declaraciones emitidas el jueves por la televisión estatal iraní, Pezeshkian elogió el comportamiento “sincero” del líder supremo en lo que dijo fue una larga reunión en persona.

Jamenei sólo ha difundido una serie de declaraciones escritas desde que fue nombrado líder supremo en marzo. Sustituyó a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió durante los ataques iniciales de la guerra.

Funcionario saudí: reino no respaldó plan de EEUU para reabrir el estrecho

Trump no consultó con Arabia Saudí, aliado de Estados Unidos, antes de lanzar el intento efímero para forzar la apertura de un paso marítimo a través del estrecho, según un funcionario saudí que no estaba autorizado a hablar del asunto públicamente y solicitó mantener la condición de anonimato.

“Les dijimos que no somos parte de esto y que no pueden usar nuestros territorios y bases para esto”, dijo el funcionario el jueves.

El funcionario añadió que Arabia Saudí envió un mensaje a Irán de que el reino no participará en ataques estadounidenses relacionados con el intento de Trump de reabrir el estrecho.

Trump suspendió el plan, denominado Proyecto Libertad, durante su segundo día el martes. Se sabe que sólo dos buques mercantes con bandera estadounidense han pasado por la ruta custodiada por Estados Unidos. El ejército estadounidense reportó que hundió seis pequeñas embarcaciones iraníes que amenazaban a barcos civiles.