Donald Trump ordena a la Armada atacar cualquier embarcación en el estrecho de Ormuz

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Washington, 23 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que ha ordenado a la Armada atacar toda pequeña embarcación el estrecho de Ormuz que pudiera estar desplegando minas y dijo que intensificarán las operaciones de desminado de la vía marítima.

"He ordenado a la Armada de Estados Unidos disparar y destruir a toda embarcación, por pequeños que sean los barcos (sus navíos navales están TODOS, 159 de ellos, en el fondo del mar), que esté desplegando minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber ninguna duda", aseguró Trump en una publicación en su red social Truth Social.