Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El Mundo

Tensión

Donald Trump ordena a la Armada atacar cualquier embarcación en el estrecho de Ormuz

El presidente lanzó su advertencia en Truth Social.

Fotografía de archivo de un grupo de barcos transitando por el estrecho de Ormuz. EFE/ Ali Haider

Fotografía de archivo de un grupo de barcos transitando por el estrecho de Ormuz. EFE/ Ali HaiderEFE/ Ali Haider

EFE EFE
Publicado por
EFE

Creado:

Actualizado:

Washington, 23 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que ha ordenado a la Armada atacar toda pequeña embarcación el estrecho de Ormuz que pudiera estar desplegando minas y dijo que intensificarán las operaciones de desminado de la vía marítima.

"He ordenado a la Armada de Estados Unidos disparar y destruir a toda embarcación, por pequeños que sean los barcos (sus navíos navales están TODOS, 159 de ellos, en el fondo del mar), que esté desplegando minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber ninguna duda", aseguró Trump en una publicación en su red social Truth Social.

Sobre el autor
EFE EFE

EFE

tracking