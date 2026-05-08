Jefe de ONU llama a proteger migrantes

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Naciones Unidas.- EFE

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió ayer un frente común para gestionar la migración, aumentar la protección de las personas que migran y cargó contra quienes les “deshumanizan” y les utilizan como “chivo expiatorio". “La migración se ve distorsionada por el miedo y la desinformación. Se usa a los migrantes como chivo expiatorio para obtener beneficios políticos. Se les deshumaniza en el discurso público. Y se les niegan sus derechos y su dignidad”, aseguró Guterres en su intervención en el Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI). Guterres defendió la migración como parte integrante de la historia de la humanidad y aseguró que contribuye a “construir sociedades, hacer crecer las economías e impulsar la innovación en el mundo".