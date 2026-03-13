José Ant. Kast inicia con seis decretos

Publicado por AP Creado: Actualizado:

SANTIAGO.- AP

En sus primeras horas como presidente de Chile, José Antonio Kast firmó seis decretos que inauguran su “gobierno de emergencia” con medidas que van desde el control fronterizo en el norte del país hasta una auditoría integral en todo el sector público.

Las medidas fueron firmadas la noche del miércoles tras su jura como jefe de Estado y los detalles se conocieron el jueves. Parte de esa emergencia incluye un tema estratégico y crucial para su gestión: el control de la migración irregular, ya que durante la campaña Kast prometió expulsiones masivas, construcción de centros de detención y convertir la inmigración clandestina en un delito.

Uno de sus decretos busca declarar como zona militar el sector “más vulnerable” de la frontera con Bolivia y otorga mayores poderes a las Fuerzas Armadas y de seguridad en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Designó, además, al almirante Alberto Soto como el nuevo comisionado presidencial para la región, quien deberá coordinar los esfuerzos entre las distintas instituciones para el control migratorio.

En otra de las órdenes expeditas, el mandatario determinó la implementación inmediata del Plan Escudo Fronterizo bajo el liderazgo del Ejército.