Laura Fernández virtual presidenta de Costa Rica

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La politóloga Laura Fernández, candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (derechista), lideraba anoche con el 53.1 % de votos válidos las elecciones presidenciales de este domingo en Costa Rica, escrutadas 31.14 % de las mesas, informó en su primer corte preliminar de resultados el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El candidato presidencial por el socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), el economista de 42 años Álvaro Ramos, es segundo con un 30 %.

“Hemos sido atentos a cada detalle para garantizarles una vez más la pureza del sufragio (..) Agradecemos por unas elecciones ejemplares, libres y auténticas, que una vez más honran la más noble tradición costarricense”, afirmó la presidenta del TSE, Eugenia Zamora.

Fernández, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves, se ha proclamado como “heredera” del presidente Rodrigo Chaves y responsable de darle continuidad a sus iniciativas.