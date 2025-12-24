Lula se declara “amigo” de su homólogo Trump

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se declaró ayer “amigo” de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y minimizó el impacto de los aranceles que el dirigente republicano impuso sobre Brasil y que luego rebajó.

“Incluso la imposición de aranceles que Estados Unidos aplicó a Brasil terminó siendo irrelevante. Cuando muchos pensaban que Trump y yo íbamos a entrar en guerra, acabamos haciéndonos amigos”, dijo Lula en un acto oficial en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno, en Brasilia.

El líder progresista incluyó la reconducción de la relación bilateral entre Brasil y EE.UU. dentro del, a su juicio, grupo de noticias positivas del fin de año.

A nivel doméstico, el mandatario aplaudió la caída paulatina de la inflación, hoy en el 4.46 % interanual, es decir, por debajo del techo de la meta para este año. “Tenemos que creer siempre y no desistir jamás. Hay que luchar todo el santo día y nunca desistir”, subrayó en el evento, en el que firmó un decreto para reconocer la música gospel como una manifestación cultural nacional.

Brasil y EE.UU. vivieron una crisis inédita a mediados de este año, cuando Trump anunció tarifas aduaneras del 50 % sobre las importaciones brasileñas en represalia por el juicio que condujo al expresidente Jair Bolsonaro, aliado del republicano, a condena de 27 años cárcel.