Maduro acusa a EU de “terrorismo psicológico”

Caracas.- EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó ayer, lunes, un nuevo buró político, conformado por doce dirigentes del chavismo, en medio del despliegue militar de EEUU en el mar Caribe que, aseguró, comenzó hace 22 semanas y que calificó de “terrorismo psicológico".

“Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico, son 22 semanas que nos han puesto a prueba y el pueblo de Venezuela ha puesto a prueba su amor a la patria”, dijo Maduro, a las afueras del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, tras una marcha convocada por el oficialismo para acompañar la juramentación de los Comandos Bolivarianos Integrales.

Indicó, sin embargo, que estas han sido unas 22 semanas “bien aprovechadas” de adiestramiento de las Milicias. Aprovechó la ocasión para designar un buró político con la tarea de asumir, según sus palabras, “la dirección al más alto nivel de las fuerzas políticas, sociales y de la revolución bolivariana” .