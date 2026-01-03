Maduro da bienvenida a un enviado de China

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró ayer, viernes, la unión “a toda prueba” entre su país y su aliada China, a propósito de la visita de Qiu Xiaqi, enviado especial del mandatario Xi Jinping a Caracas, en momentos e que la nación caribeña enfrenta tensiones con EE.UU. por el despliegue militar de Washington en el de Marzo Caribe. “La unión perfecta, a toda prueba y a todo momento. Siempre victoriosos”, se le escucha decir a Maduro al estrechar la mano de Xiaqi al final de la reunión que sostuvieron por más de tres horas en el palacio presidencial de Miraflores.

En las imágenes transmitidas por el canal estatal VTV se observa al enviado especial chino entregarle una cerámica a Maduro, que en cambio le entregó un cuadro.

En la reunión participó la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez; el canciller venezolano, Yván Gil; el embajador del gigante asiático en Venezuela, Lan Hu, y otros miembros de la delegación china. Según VTV, en el encuentro se revisaron los “más de 600 acuerdos" que mantienen ambas naciones. El Gobierno de China ha expresado en diversas ocasiones su rechazo al despliegue aeronaval que mantiene Estados Unidos desde agosto en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, y lo ha acusado de “violar el derecho internacional” por la incautación de dos petroleros que transportaban crudo del país suramericano.