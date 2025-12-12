Maduro: EEUU quiere “robar” el petróleo de los venezolanos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas.- EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que Estados Unidos se quiere “robar” el petróleo venezolano, luego de que la Administración de Donald Trump interceptara y confiscara un buque cargado con crudo cerca de las aguas del país suramericano.

“Por eso yo digo, ayer se les cayó la máscara (...) es el petróleo que se lo quieren robar y Venezuela va a defender su soberanía sobre sus recursos naturales y vamos a volver a triunfar, la victoria nos pertenece hoy, mañana y por siempre”, dijo el mandatario en un acto en una comuna en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, denunció que los tripulantes del buque petrolero interceptado y confiscado por Estados Unidos este miércoles están “desaparecidos”, por lo que anunció que se denunciará el hecho en instancias internacionales para “asegurar” todas sus naves y garantizar el libre comercio. “Venezuela rechaza en todas sus partes esta acción de piratería criminal contra todo el Caribe y ya he dado las instrucciones suficientes para que en todas las instancias se haga las debidas acciones legales, diplomáticas y se tomen las medidas porque Venezuela va a asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo en el mundo”, añadió.

El mandatario afirmó que el buque transportaba 1,900,000 barriles de petróleo que había sido pagado, sin precisar por quién, antes de partir de Venezuela.

El petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano, según The New York Times.

Colombia acogería a Maduro.-

Por otro lado, la canciller colombiana aseguró que su país estaría dispuesto a acoger a Maduro en condición de refugiado en caso de que abandonara Venezuela como parte de una transición del poder.