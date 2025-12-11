Maduro llama “partirle los dientes a EEUU”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas.- EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió ayer, miércoles, a los campesinos y pescadores del país estar preparados para “partirle los dientes” a Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas califica de “amenaza".

“Las mismas manos productivas que tenemos son las manos que agarran los fusiles, los tanques, los misiles para defender esta tierra sagrada de cualquier imperio invasor, de cualquier imperio agresor”, dijo el mandatario en una marcha por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, en Caracas. Maduro dijo que en estos tiempos hay que estar como “guerreros”, trabajando, produciendo, construyendo, con el país funcionando y “preparados para partirles los dientes al imperio norteamericano, si hiciera falta".

“Es de hacer notar que se ha levantado un poderoso movimiento de opinión pública en el mundo de rechazo a la agresión militar de EU contra Venezuela y el Caribe”, añadió.