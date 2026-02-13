México, Chile y Rusia van en socorro Cuba

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

EFE

La llegada de ayuda humanitaria desde México, el anuncio de que Chile también enviará y la decisión de Moscú de mandar crudo a Cuba, supusieron ayer, jueves, un motivo de mínima esperanza en la isla, asfixiada económica y energéticamente por el bloqueo petrolero de EE.UU.

Pasadas las 8.30 de la mañana (13.30 GMT) entraban por la estrecha bocana de la bahía de La Habana dos buques de apoyo logístico de la Armada de México, el Papaloapan y el Isla Holbox, con 814 toneladas de alimentos y productos de higiene.

La ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz, agradeció la entrega en un acto sin medios de comunicación. “Nos sentimos acompañados por México, por su humanismo, su solidaridad y su hermandad”, dijo Díaz según el perfil en redes sociales del Gobierno de Cuba.

El Ejecutivo mexicano, que avanzó nuevos envíos de hasta 1,500 toneladas de frijoles y leche en polvo, aseguró que sigue realizando gestiones diplomáticas con Washington para apoyar a Cuba y que sigue abierta a mediar en una potencial negociación entre ambos.

Estados Unidos cortó los envíos de petróleo venezolano a Cuba tras la operación militar con la que capturó el pasado 3 de enero al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y tres semanas después aprobó una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a quien proporcione crudo a la isla.

Rusia y Chile

Otro aliado clave de Cuba, Rusia, anunció también su intención de mandar a la isla en breve un cargamento de petróleo y productos relacionados “en calidad de ayuda humanitaria” y a pesar del bloqueo estadounidense.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, explicó que Moscú y La Habana están evaluando diferentes fórmulas para concretar el apoyo energético, pero evitó dar detalles por “razones comprensibles”, en referencia a una posible represalia estadounidense.

Agregó que el Gobierno ruso no desea “ninguna escalada” con EU, pero minimizó las posibles repercusiones arancelarias ya que ambos países no mantienen “casi ningún tipo de intercambio comercial".

Más allá de las consecuencias económicas, EEUU podría tratar de interceptar el petrolero, como ha hecho en varias ocasiones desde principios de año con buques rusos de la denominada “flota fantasma”, una red que opera de forma opaca para eludir las sanciones occidentales.

Chile también enviará ayuda humanitaria de su fondo contra el hambre y la pobreza vía organismos multilaterales, anunció su canciller, Alberto van Klaveren, quien calificó de “drama humanitario” la situación en la isla.

En las últimas semanas distintos países han comprometido ayuda para Cuba, empezando por los tradicionales aliados políticos de la isla, como Pekín, que anunció el envío de hasta 90,000 toneladas de arroz y una línea de “asistencia financiera emergente” de 80 millones de dólares.

Enviarán flotilla.-

Una coalición internacional de movimientos sociales, grupos humanitarios y sindicatos enviará una flotilla hacia Cuba el próximo mes para llevar ayuda humanitaria a la isla, sumida en una aguda crisis económica impulsada por las sanciones de EE.UU. a los países que suministren petróleo a la isla.