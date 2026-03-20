Muertos por ataques en Líbano suben mil

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Beirut. EFE.

El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano alcanzaron ayer el millar de personas y el de heridos se sitúa ya por encima de los 2,500, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del país.

Desde el inicio de la ofensiva aérea el pasado 2 de marzo, un total de 1,001 personas han perdido la vida, entre ellas 118 niños, y otras 2,584 han resultado heridas, de las que 365 son menores, según los últimos datos difundidos por el departamento, parte del Ministerio de Salud Pública.

En las últimas 24 horas, una serie de ataques israelíes registrados en diferentes zonas del país dejaron 33 muertos y 152 heridos.

Desde hace más de 2 semanas, el Estado judío mantiene intensa campaña de bombardeos que se concentra principalmente en el sur y el este del Líbano, así como las afueras meridionales de Beirut. Además, a comienzos de esta semana anunció el inicio de una operación terrestre en el territorio libanés, donde la misión de paz de la ONU en el Líbano ya ha confirmado una mayor presencia de tropas israelíes. Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá lanza ataques diarios de alcance limitado contra el norte de Israel.