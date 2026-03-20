Los astros
Horóscopo de hoy: Lo que tu signo NO quiere escuchar, pero necesitas saber
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 - 21/04)
Es probable que te sientas especialmente comunicativo y conversador, y si tienes nuevas ideas ponlas en práctica ya.
TAURO (22/04 - 21/05)
El día es propicio para un renacer de tus esperanzas y para poner en marcha tus ideales. Todo lo que sueñas es hora de concretarlo.
GÉMINIS (22/05 - 21/06)
No soportarás la interferencia en tus asuntos, esto te enfría el alma. Establece límites bien claros para que nadie se pase de la raya.
CÁNCER (22/06 - 21/07)
Dispuesto a aprender, decidido, enérgico, apasionado y optimista, son algunas de las características que posees para el éxito.
LEO (22/07 - 21/08)
Hay una puerta una mejoría, un ascenso o un cambio que te favorecerá enormemente. Se te abrirán las puertas de las oportunidades.
VIRGO (22/08 - 21/09)
Te vas a sentir traicionado por alguien querido que te decepcionará profundamente. No indagues si no sabes qué decisión tomar.
LIBRA (22/09 - 21/10)
Los problemas y las pruebas con que te enfrentas durante este tiempo son profundos y pueden resultar dolorosos. Afróntalos.
ESCORPIO (22/10 - 22/11)
Momento para poner en práctica tu habilidad para solucionar problemas. Tu sentido común será tu aliado porque tu familia no cooperará.
SAGITARIO (23/11 - 21/12)
Nada quedará en el aire gracias a que atiendes los requerimientos de quienes colaboran contigo en esta etapa de profundos cambios.
CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)
Gozas hoy de gran agilidad mental, que te puede llevar a excederte en franqueza o ironía. Cuidado con lo que dices.
ACUARIO (22/01 - 21/02)
Personas con autoridad se te opondrán. No des el brazo a torcer, pero tampoco lastimes al otro. Te verás obligado a frenar tus impulsos.
PISCIS (22/02 - 21/03)
Disfrutarás de un muy buen momento junto a tu familia, una mesa bien puesta y muchas sonrisas. Nada opacará este día.