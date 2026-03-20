Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Horóscopo

Los astros

Horóscopo de hoy: Lo que tu signo NO quiere escuchar, pero necesitas saber

Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.

Horóscopo

Horóscopo

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

ARIES (21/03 - 21/04)

Es probable que te sientas especialmente comunicativo y conversador, y si tienes nuevas ideas ponlas en práctica ya.

TAURO (22/04 - 21/05)

El día es propicio para un renacer de tus esperanzas y para poner en marcha tus ideales. Todo lo que sueñas es hora de concretarlo.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

No soportarás la interferencia en tus asuntos, esto te enfría el alma. Establece límites bien claros para que nadie se pase de la raya.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Dispuesto a aprender, decidido, enérgico, apasionado y optimista, son algunas de las características que posees para el éxito.

LEO (22/07 - 21/08)

Hay una puerta una mejoría, un ascenso o un cambio que te favorecerá enormemente. Se te abrirán las puertas de las oportunidades.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Te vas a sentir traicionado por alguien querido que te decepcionará profundamente. No indagues si no sabes qué decisión tomar.

LIBRA (22/09 - 21/10)

Los problemas y las pruebas con que te enfrentas durante este tiempo son profundos y pueden resultar dolorosos. Afróntalos.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

Momento para poner en práctica tu habilidad para solucionar problemas. Tu sentido común será tu aliado porque tu familia no cooperará.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Nada quedará en el aire gracias a que atiendes los requerimientos de quienes colaboran contigo en esta etapa de profundos cambios.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

Gozas hoy de gran agilidad mental, que te puede llevar a excederte en franqueza o ironía. Cuidado con lo que dices.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Personas con autoridad se te opondrán. No des el brazo a torcer, pero tampoco lastimes al otro. Te verás obligado a frenar tus impulsos.

PISCIS (22/02 - 21/03)

Disfrutarás de un muy buen momento junto a tu familia, una mesa bien puesta y muchas sonrisas. Nada opacará este día.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking