Mujeres AL levantan la voz contra violencia de género

Publicado por AP Creado: Actualizado:

CIUDAD DE MÉXICO.- AP

El clamor de “¡ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, retumbó ayer martes en las calles del centro de la capital mexicana, al igual que en otras ciudades de la región, donde las mujeres salieron a protestar contra la violencia por razones de género que cobra la vida de al menos 11 latinoamericanas cada día. Al ritmo de tambores y entre carteles en los que se leía “hoy soy la voz de quienes están pidiendo ayuda”, cientos de mexicanas salieron a marchar para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En Chile, centenares de mujeres salieron a las calles de diversas ciudades para pedir justicia a las víctimas de femicidio y violencia intrafamiliar en el país. En Santiago, la manifestación se concentró en los alrededores del céntrico Cerro Welen, donde las asistentes también recordaron, con pancartas y gritos de “ni un paso atrás”, a las más de 64,500 mujeres desaparecidas en la nación.

En la capital colombiana, colectivos feministas se dieron cita en el centro de atención de la Fiscalía, donde la entidad suele recibir las denuncias por violencias, reclamando celeridad para atender los casos y pintando en el asfalto la frase “tómate la calle, que ninguna falte”. También cientos de mujeres con pancartas, fotografías y banderas marcharon en Quito, Cuenca y Machala reclamando justicia para las víctimas de femicidios.