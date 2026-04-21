Nueva cédula y el chip: ¿pueden saber tu ubicación?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Una de las novedades que trae la nueva cédula es que tiene un chip integrado cumple la función de almacenar y proteger la información contenida en documento mediante criptografía, evitando la clonación y la falsificación.

Esto permitirá obtener el certificado de firma digital, una herramienta para firmar electrónicamente documentos.

Posee condiciones para ser utilizado como documento de viaje, conforme a las normas establecidas por OACI.

Acceder a la identidad digital (Mi Identidad Digital RD).

Una de las dudas de las personas ha sido si con ese chip se podrá saber su ubicación. La Junta Central Electoral subrayó que no. El chip no es un geolocalizador, su uso es exclusivo para el almacenamiento de datos.

Nueva cédula

La nueva cédula de identidad de la República Dominicana forma parte de un proyecto nacional de renovación tecnológica cuyo objetivo es emitir aproximadamente 9.4 millones de cédulas a ciudadanos dominicanos y extranjeros residentes legales, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

La JCE ha informado que, a partir del 31 de marzo de 2027, solo se aceptará la nueva cédula para realizar trámites y ejercer derechos ciudadanos en el país.

Durante el período de transición, seguirán siendo válidas tanto la cédula actual (diseño de 2014) como la nueva aprobada en 2025, hasta que concluya el proceso de sustitución.