Raquel Peña pide " que caiga todo el peso de la ley hacia los responsables" de muerte del chofer de Santiago

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La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, pidió "que caiga todo el peso de la ley hacia los responsables" de quitarle la vida al joven Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer del camión recolector de basura que murió apuñalado luego de ser atacado por una turba de motoristas en la provincia Santiago.

Peña consideró que el hecho "no se entiende" y señaló que el incidente "es inconcebible". En ese orden, llamó a la sociedad a reflexionar ante el aumento de casos de violencia.

El hecho, captado en video y que fue publicado en las redes sociales, se produjo luego de que, supuestamente, el chofer tuviera un incidente con un motorista, acción que provocó que una turba de motorizados los persiguiera, hasta que uno de ellos lo hirió mortalmente con un arma blanca.

Por el hecho se han pronunciado, además, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful y Compañía de Limpieza Urbana Comlursa S. R. L., la empresa a la que pertenecía el joven ultimado, quienes condenaron la acción de los que participaron en la turba.

El Ministerio Público solicitó el domingo prisión preventiva, como medida de coerción, contra siete motoristas implicados en el crimen de Deivy Carlos Abreu Quezada, a quien atacaron luego de perseguirlo hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, en donde la víctima intentó resguardarse.

La medida fue presentada en contra de los imputados Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, quienes se asociaron para perseguir, interceptar y matar a la víctima, que murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña.

La procuradora general Yeni Berenice Reynoso instruyó a los fiscales presentar cargos preliminares por asesinato en contra de los perpetradores del crimen de Abreu Quezada.

“Evidentemente que debe ser la prisión preventiva, porque la acción, la conducta típica y el desenlace mortal que tuvo esa actitud de esos ciudadanos, enmarca en una persecución, en prepararse para ir a hacer daño y matar y eso es asesinato”, puntualizó la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, al ser abordada por periodistas sobre de la solicitud presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.