¿Cómo piensan despedir el año 2025?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A pocas horas de despedir el año 2025, los dominicanos se preparan para recibir el Año Nuevo de diversas maneras.

Carlos Junior Pérez expresó que este año lo recibirá “vivo y tranquilo”, rodeado de las personas que realmente quiere.

Una opinión similar dijo Amauris Molina, quien aseguró que celebrará el Año Nuevo en familia, “compartiendo todos juntos”.

Para María Acevedo, la mejor manera de recibir el nuevo año es “En familia, tranquilos en casa”.

Mientras que Marcos Montero también apostó por el calor del hogar, señalando que, si Dios lo permite y tienen vida, lo ideal es pasarlo junto a los seres queridos.

Rainely Michel fue clara en su decisión: “En mi casa, no hay para dónde coger”, exclamó.

Ruddy Pérez Javier indicó que recibirá el Año Nuevo trabajando, ya que no tiene planes especiales.

Por su parte, Yanni Gomera dijo que “Si Dios se lo permite, desea viajar a Las Matas de Farfán junto a sus hijas para sorprender a su primo y a su familia.

No obstante, reconoció que antes debe realizar algunos trabajos para reunir el dinero necesario y poder concretar ese anhelado reencuentro.

Recibir el año en la iglesia

Carlos Hilario explicó que recibirá el Año Nuevo como cristiano y enfocado en la familia.

Además, envió un mensaje a toda la población, creyente o no, invitando a celebrar con tranquilidad.

Recordó que, según la Biblia, Jesús en este tiempo compartía con su familia y sus seres queridos, destacando que no hay mejor momento que aquel en el que la familia se mantiene unida.