República Dominicana recibirá el 2026 con lluvias y ambiente frío

República Dominicana se prepara para despedir el año bajo un ambiente lluvioso y con temperaturas más frescas de lo habitual. Una vaguada combinada con un sistema frontal marcará el fin de año en gran parte del territorio, provocando aguaceros moderados a fuertes en varias provincias.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.

Las precipitaciones se esperan desde la tarde del 31 de diciembre y podrían extenderse hasta la noche del 1 de enero, afectando principalmente el litoral caribeño, el Este, el sur, el noreste y la Cordillera Central. Además de las lluvias, se prevé un descenso de las temperaturas debido a la entrada de una masa de aire polar, lo que generará un ambiente más frío en zonas montañosas y valles del interior.

El COE recomendó a la población evitar cruzar ríos y cañadas con alto caudal, mantenerse atenta a posibles deslizamientos de tierra en carreteras y seguir los boletines oficiales de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet). Estas medidas buscan reducir los riesgos durante las celebraciones de fin de año, que podrían verse afectadas por las condiciones climáticas adversas.

A diferencia del cierre de 2024, cuando el país disfrutó de un ambiente mayormente despejado y cálido, este fin de año estará marcado por lluvias y alertas preventivas. Las actividades al aire libre y las celebraciones familiares deberán adaptarse a un escenario distinto, en el que la prevención y la resiliencia se convierten en protagonistas.

Este panorama también invita a reflexionar sobre la memoria colectiva de otros fines de año lluviosos en el país, donde la población ha demostrado creatividad y capacidad de adaptación. Las comunidades suelen transformar la adversidad en oportunidad, celebrando bajo lluvia y reforzando la idea de que la unión y la precaución son esenciales para recibir un nuevo año con esperanza y seguridad.