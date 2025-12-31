Las personas que salieron a ayudar cuando el país más lo necesitó

Publicado por Jasmin Cristal Valdez Noesi Creado: Actualizado:

El 2025 puso a República Dominicana en escenarios donde la palabra “normalidad” dejó de tener sentido por momentos. Desde horas bajo la lluvia hasta un país que aprendió a moverse sin semáforos, cuando la incertidumbre se volvió colectiva, apareció gente común que salió a ayudar al país en momentos de crisis.

Si algo demostró este 2025 es que el heroísmo no siempre lleva uniforme. A veces lleva una botella de agua en la mano, unas botas llenas de lodo o un simple “yo te ayudo” en medio del apagón. Este año, la solidaridad del pueblo dominicano se hizo presente en cada acontecimiento relevante registrado en el país.

Jet Set: una tragedia que activó la respuesta colectiva

El Jet Set, una de las discotecas más emblemáticas de Santo Domingo, vivió su última noche durante la madrugada del pasado 8 de abril, en una tragedia que jamás podría haber sido anticipada. Aquella que prometía ser una noche llena de baile y diversión se convirtió en una pesadilla que marcó un antes y un después.

Alrededor de las 12:44 a.m., el sonido de la música se vio interrumpido por un estruendo ensordecedor. No fue un terremoto. No fue un ataque. Fue el propio techo. La estructura que debió protegerlos, cayó.

Minutos después, las primeras unidades de bomberos y paramédicos llegaron al lugar. Los rescatistas comenzaron a abrirse paso entre los escombros para intentar salvar a las víctimas. Más tarde, el lugar fue rodeado por oficiales de la Policía Nacional y equipos de emergencia, que trabajaban incansablemente para rescatar a los atrapados.

Más allá de los equipos oficiales, lo que quedó registrado en videos y fotografías que se difundieron en redes sociales fue la respuesta de los ciudadanos.

En el entorno del lugar, se multiplicaron escenas de ayuda espontánea: personas llevando agua y comida, cadenas improvisadas para mover suministros, gente guiando a familiares desorientados, filas para donar sangre y un esfuerzo por brindar apoyo emocional a las víctimas y sus familiares.

Donaciones llegaron tanto de entidades públicas como privadas

En tragedias así, el heroísmo no tiene nombre propio porque se manifiesta en decisiones pequeñas pero urgentes: quedarse un poco más, regresar con algo útil, orientar a alguien que no sabe a quién llamar y apoyar a otro sin conocerlo.

Bajo la lluvia: comunidades que se sostuvieron entre sí

Las lluvias y el paso de sistemas atmosféricos obligaron a comunidades a vivir entre alertas, crecidas e inundaciones. En el caso de la tormenta Melissa, posteriormente convertida en huracán el pasado mes de octubre, el COE documentó niveles de alerta por provincias por posibles inundaciones, crecidas y deslizamientos, y reportes posteriores incluyeron al menos 757 viviendas afectadas.

El paso de este fenómeno por el país dejó a aproximadamente 3,785 personas desplazadas y evacuadas, y otras 38 albergadas, así como cuatro carreteras y dos puentes afectados. El COE informó, además, que 52 acueductos fueron afectados, 49 de forma total y tres de forma parcial, dejando sin agua potable a 501,169 usuarios.

Aquí el heroísmo se vio la persona que abre su casa, en el que presta una planta, en el que cruza primero para avisar que el agua viene subiendo, en quienes se organizan para sacar lodo cuando la lluvia baja. Las tormentas exigen un tipo de ayuda más silenciosa y sostenida: no basta con aparecer una vez; hay que volver.

Este es un retrato de los héroes anónimos de República Dominicana: gente que ayuda sin que nadie se lo pida y sin esperar nada a cambio. Una vez pasó la tormenta, llegó el momento de reconstruir las zonas afectadas y en el proceso, es fundamental el apoyo de la comunidad.

El blackout: una prueba de convivencia colectiva

Tan solo un mes después, el 2025 también tuvo un momento que, aunque no presentó víctimas directas, expuso la fragilidad de la vida moderna: el apagón general del 11 de noviembre. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), informó que se registró un “blackout” por una avería originada en el sistema de transmisión, y se reportaron afectaciones generalizadas.

Ese día, el país necesitó algo distinto: orden civil. El apagón paralizó el transporte masivo. Con semáforos fuera de servicio, largas filas y pasajeros atrapados, el protocolo de emergencia permitió evacuar a los pasajeros de manera segura, pero al salir se toparon con escasez de transporte alternativo y congestión vial.

El impacto alcanzó a industrias, comercios y hogares, afectando también la productividad de los individuos.

Ahí apareció otro tipo de héroe anónimo: el que ayuda a cruzar una avenida, el que dirige el tránsito, el que empuja un vehículo varado, el que comparte carga de batería o un poco de señal para avisar “llegué bien”.

El blackout mostró que cuando falta lo básico, el pueblo se une para evitar que el caos crezca.

Ayudar sin tener nada: la respuesta silenciosa del día a día

Y después de estos acontecimientos, queda lo que no se resume en una fecha: el heroísmo cotidiano. El colmado que fía al vecino con problemas económicos, la persona que comparte comida aunque también le falte, el vecino que presta un pasaje, el que acompaña a un desconocido a una sala de emergencias, el que cuida a un adulto mayor aunque no sea su familiar “porque hoy por ti y mañana por mí”.

Este tipo de ayuda es la que mantiene unido al país y, muchas veces, se convierte en el gesto que permite llegar al día siguiente.

Cuando el balance del año suele enfocarse en lo que falló, vale la pena recordar también lo que hicimos bien como país. Porque en medio de las dificultades, aparecieron héroes anónimos que brindaron una mano amiga a quienes más lo necesitaron.