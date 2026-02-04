El papa enfrenta decisión de grupo

Publicado por AP Creado: Actualizado:

CIUDAD DEL VATICANO.- AP

El papa León XIV enfrenta su primera gran crisis con los católicos tradicionalistas, después de que un grupo disidente apegado a la misa tradicional en latín anunciara planes para consagrar nuevos obispos sin consentimiento papal lo que amenaza con crear un cisma.

La Sociedad de San Pío X, un grupo que tiene sede en Suiza con escuelas, capillas y seminarios en todo el mundo, ha sido una espina en el costado de la Santa Sede durante cuatro décadas, oponiéndose a las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II de los años 60.

Para el Vaticano, el consentimiento papal para la consagración de obispos es una doctrina fundamental, que garantiza la línea de sucesión apostólica desde la época de los apóstoles originales de Cristo.

Como resultado, la consagración de obispos sin el consentimiento papal se considera una grave amenaza para la unidad de la Iglesia y una causa de cisma, ya que los obispos pueden ordenar nuevos sacerdotes.