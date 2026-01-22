Papa: “Guerra ha vuelto a estar de moda, recemos”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El papa León XIV pidió rezar por la paz en un momento de la historia “en el que la guerra ha vuelto a estar de moda” durante la audiencia general de los miércoles celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano ante miles de fieles.

“Queridos hermanos y hermanas, recemos por la paz, en un momento de la historia que parece marcado por una creciente pérdida del valor de la dignidad humana y en el que la guerra ha vuelto a estar de moda”, dijo durante el saludo a los fieles de idioma portugués. Y agregó- “Que la humanidad de Jesús, que revela al Padre, nos ayude a encontrar caminos de justicia y reconciliación".

El pontífice también recordó que se celebra la semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y entonces pidió al Señor que “derrame el don de su Espíritu sobre todas las Iglesias esparcidas por el mundo para que, a través de él, los cristianos superen las divisiones y forjen sólidos lazos de unidad".

En sus últimas apariciones, el pontífice no se ha expresado sobre la situación internacional y el pasado domingo durante el ángelus sólo recordó las dificultades de la República Democrática del Congo y pidió oraciones y solidaridad para las poblaciones afectadas por las inundaciones en África meridional.

Por otro lado, León XIV se declaró apenado por el accidente ferroviario de España, que ha causado al menos 43 muertes y decenas de heridos.