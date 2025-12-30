Dos niñas mueren en incendio en Gualey; bomberos investigan

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Dos niñas de 5 y 7 años, respectivamente, perdieron la vida en un incendio que destruyó su hogar en el sector Gualey, en el Distrito Nacional.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche en la calle Presidentes Báez. Hasta el momento se desconocen las razones que originaron el siniestro.

En tanto, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional dijo que investiga el hecho.

Las menores fallecieron debido a las graves quemaduras, según indicó un médico legista.

La abuela de las menores, Rosena Librun, de 72 años, resultó herida con quemaduras de segundo grado en diversas partes del cuerpo.

Fue rescatada con vida y trasladada al Hospital Docente Universitario Doctor Luis Eduardo Aybar, donde sigue recibiendo atención médica.

Los padres de las niñas fueron informados del incendio por los vecinos, y al llegar al lugar, encontraron la casa completamente destruida.

El hecho ha provocado gran consternación a los vecinos de las niñas.