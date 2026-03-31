Papa León XIV hace cambios en la Curia

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Ciudad del Vaticano. EFE.

Sin prisa pero sin pausa, el papa León XIV va cambiando poco a poco la Curia romana, el gobierno de la Iglesia Católica, con prudencia y sin grandes sobresaltos, entre nombres de total confianza y figuras que no provocan rupturas como el nuevo “número 3”, el sustituto de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, el italiano Paolo Rudelli.

Este es el primer cambio de relevancia en la cúpula vaticana que acomete León XIV desde su elección el 8 de mayo de 2025, ya que el “sustituto” (como se denomina el cargo de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado) es una de las figuras más influyentes de la Curia, con funciones clave en la coordinación interna y gestión de la Santa Sede.

Tras el poderosísimo Angelo Becciu o el venezolano Edgar Peña Parra, al que se le ha criticado por la gestión posterior a la compra de un edificio en Londres que causó un enorme agujero en las arcas vaticanas y un mediático juicio, León XIV ha elegido a Rudelli, con un buen conocimiento de los mecanismos de la diplomacia vaticana. No obstante, Rudelli ha sido nuncio apostólico en Colombia desde el 19 de julio de 2023 y se le considera muy cercano al secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.