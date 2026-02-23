Papa pide apagar celulares y dedicar tiempo necesitados

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ciudad del Vaticano. EFE.

El papa León XIV instó ayer a los fieles a que en el tiempo de Cuaresma, el periodo que precede a la Semana Santa, den espacio al silencio y apaguen un poco la televisión y el teléfono y dediquen tiempo a los ancianos y más necesitados.

León XIV aseguró durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro que estos actos de penitencia “lejos de empobrecer nuestra humanidad, la enriquece, purificándola y fortaleciéndola en su camino hacia un horizonte".

Por ello, instó a los católicos a que “junto con la oración y las obras de misericordia” den “espacio al silencio, apaguemos un poco los televisores, la radio y los teléfonos móviles". Asimismo pidió- “escuchémonos unos a otros, en las familias, en los lugares de trabajo y en las comunidades. Dediquemos tiempo a los que están solos, especialmente a los ancianos, a los pobres y a los enfermos".

También indicó a los católicos que renuncien a lo superfluo y compartan “lo que ahorramos con quienes carecen de lo necesario".