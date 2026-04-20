Papa pide permanente cese fuego

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Luanda. EFE.

El papa León XIV aseguró que la tregua anunciada en Líbano es “motivo de esperanza y alivio” y deseó que se trabaje en Oriente Medio para que el cese de las hostilidades se vuelva permanente, durante el rezo del Regina Coeli en la misa que celebró en el barrio de Kimbala, Luanda.

Durante su mensaje antes del rezo, el papa además lamentó “profundamente” la intensificación de los ataques contra Ucrania y que afectan a la población civil y manifestó su cercanía y sus oraciones “por todo el pueblo ucraniano".

“Renuevo el llamamiento para que las armas callen y se siga el camino del diálogo”, exclamó ante los cerca 100,000 fieles.

Afirmó que la tregua anunciada en Líbano “es motivo de esperanza" y “representa un brote de alivio para el pueblo libanés". Y animó a quienes están trabajando por una solución diplomática “a proseguir los diálogos de paz, para hacer permanente el cese de las hostilidades en todo Oriente Medio".