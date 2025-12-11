Pese a tregua, Israel sigue matando a los palestinos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Jerusalén.- EFE

El Ejército de Israel ha matado en los dos primeros meses de alto el fuego en la Franja de Gaza al menos a 379 palestinos y ha causado heridas a otros 992, según el último recuento publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad gazatí.

El último balance, que cuenta los fallecidos hasta el día anterior, llega cuando este miércoles se cumplen dos meses de la entrada en vigor del alto el fuego en el devastado enclave palestino impulsado por el “acuerdo de paz” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que se sumaron Israel y Hamás.

Así, la cifra total de gazatíes asesinados desde octubre de 2023, cuando Israel comenzó su invasión en Gaza tras los ataques de Hamás, asciende ya a 70,369, la mayoría mujeres y niños, mientras que la de heridos llega a 171,069, muchos con lesiones de por vida y amputaciones.