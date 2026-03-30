Petróleo de Texas en 99.64 dólares barril

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Nueva York.- Agencias.-

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se colocó ayer, domingo, en 99.64 US por barril, sujeto a la guerra que sacude el Oriente Medio.

Durante la jornada del domingo el precio del crudo se movió entre un mínimo de 92.08 US y un máximo de 101.24 para cerrar en 99.64.

Mientras que el petróleo Brent cerró a 112.57 US por barril (para entrega en mayo).

Este precio representa el nivel más alto registrado desde julio de 2022, impulsado por la falta de distensión en el Golfo Pérsico.

Incertidumbre.-

En la medida que sigue cerrado el estrecho de Ormuz y crece la amenaza de una acción por tierra de EEUU contra Irán, más los últimos intercambios de fuego entre los países implicados, el mercado se mantiene volátil, con fluctuaciones significativas ("montaña rusa") que afectan también a otros sectores como metales y acciones.

Oro y bitcóin.-

El precio del oro ayer, domingo, se cotizaba en torno a los $4,524 US por onza troy, mostrando una tendencia bajista a corto plazo tras recientes fluctuaciones. En tanto, el precio del bitcóin era es de aproximadamente $66,607.00 US.